В части Бишкека 3 июля не будет воды

В части Бишкека 3 июля отключат подачу воды с 10.00 до 18.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения ограничен улицами:
- Алыкулова — Льва Толстого — Лумумбы — Мурманской.
Отмечается, что отключение связано с устранением аварии на водоводе диаметром 400 миллиметров по улице Чайковского.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.