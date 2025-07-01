В части Бишкека 3 июля не будет воды

В части Бишкека 3 июля отключат подачу воды с 10.00 до 18.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами:

Алыкулова — Льва Толстого — Лумумбы — Мурманской.

Отмечается, что отключение связано с устранением аварии на водоводе диаметром 400 миллиметров по улице Чайковского.

Фото пресс-службы мэрии

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.