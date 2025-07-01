13:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Июнь 2025 года стал самым жарким в Бишкеке

Июнь в этом году стал самым жарким в Бишкеке. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Фактическая температура месяца, по данным наблюдений, составила +26,4 градуса. Это выше на 3,5 градуса среднего месячного показателя — +22,9.

До этого самый жаркий июнь был в 2023-м со средней температурой 25,8 градуса.

В июне 2025-го зафиксировали два температурных рекорда.

Самыми жаркими (в отличие от этих дат в предыдущие годы) стали 6 и 19 июня, когда термометр показал +37,1 и 39,4 градуса. Отклонение от нормы составило +8 и +7,9 градуса.

Самым жарким днем месяца за всю историю метеонаблюдений было 23 июня 2005 года с температурой +40,9 градуса.

Самая низкая температура воздуха в июне 2025-го зафискирована 2-го числа — +12,5 градуса. А за всю историю метеонаблюдений наиболее прохладный день был 10 июня 1943 года. Тогда температура составила 3,9 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334805/
просмотров: 742
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым 29 июня в Бишкеке было в 2022 году
Температурные рекорды. Самым теплым 28 июня в Бишкеке было в 2024 году
Температурные рекорды. Самым теплым 22 июня в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым теплым 21 июня в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым теплым 15 июня в Бишкеке было в 1975 году
Температурные рекорды. Самым теплым 14 июня в Бишкеке было в 2014 году
Температурные рекорды. Самым теплым 8 июня в Бишкеке было в 2023 году
Температурные рекорды. Самым теплым 7 июня в Бишкеке было в 2023 году
Температурные рекорды. Май 2025 года стал самым жарким в Бишкеке
Температурные рекорды. Самым теплым 1 июня в Бишкеке было в 2021 году
Популярные новости
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Топ-10&nbsp;вузов, которые выбирают абитуриенты с&nbsp;высокими баллами ОРТ Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короны&raquo;: розыгрыш призов каждый месяц Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
BEMA в&nbsp;Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры
&laquo;КАЗ Минералз Бозымчак&raquo; призывает экс-сотрудников не&nbsp;распространять ложные факты «КАЗ Минералз Бозымчак» призывает экс-сотрудников не распространять ложные факты
Успейте перейти на&nbsp;новый формат оплаты налогов вместе с&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo; Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»
1 июля, вторник
13:12
В Бишкеке выросла заболеваемость бруцеллезом В Бишкеке выросла заболеваемость бруцеллезом
13:12
Налоговая и Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину
13:07
В Бишкеке на ремонт 2 июля закрывают часть улицы Льва Толстого
12:50
Миранда Пристли возвращается: «Дьявол носит Prada 2» уже в производстве
12:45
Перспективу запуска прямых авиарейсов между КР и Японией обсудили в Токио