Температурные рекорды. Июнь 2025 года стал самым жарким в Бишкеке

Июнь в этом году стал самым жарким в Бишкеке. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Фактическая температура месяца, по данным наблюдений, составила +26,4 градуса. Это выше на 3,5 градуса среднего месячного показателя — +22,9.

До этого самый жаркий июнь был в 2023-м со средней температурой 25,8 градуса.

В июне 2025-го зафиксировали два температурных рекорда.

Самыми жаркими (в отличие от этих дат в предыдущие годы) стали 6 и 19 июня, когда термометр показал +37,1 и 39,4 градуса. Отклонение от нормы составило +8 и +7,9 градуса.

Самым жарким днем месяца за всю историю метеонаблюдений было 23 июня 2005 года с температурой +40,9 градуса.

Самая низкая температура воздуха в июне 2025-го зафискирована 2-го числа — +12,5 градуса. А за всю историю метеонаблюдений наиболее прохладный день был 10 июня 1943 года. Тогда температура составила 3,9 градуса.