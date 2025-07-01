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Общество

Утверждены новые правила по контролю и распространению религиозных материалов

Кабмин утвердил постановление, регулирующее порядок производства, хранения, ввоза, вывоза и распространения религиозных материалов и предметов. Документ направлен на реализацию положений Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В постановлении прописаны детальные правила и порядок проведения государственной экспертизы религиозных материалов, а также регламент религиозного образования в стране.

Агентству по делам религий и межэтнических отношений поручено в течение месяца организовать разъяснительную работу по новым нормам. Таможенная служба будет принимать меры для предотвращения незаконного перемещения религиозных материалов через границу.

Документ вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334789/
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