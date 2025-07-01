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Общество

Соотечественников за рубежом призвали осваивать малопродуктивные земли в КР

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает граждан Кыргызстана, находящихся в трудовой миграции, за ее пределами и внутри страны осваивать малопродуктивные земли.

Стоит отметить, что по всей республике выявлено 614 тысяч гектаров малопродуктивных земель. Министерство на основании постановления № 243 призывает всех граждан осваивать такие земли, заявляя, что у них есть возможность хорошо зарабатывать, превратив КР в зеленую зону.

Желающим заняться возделыванием малопродуктивных земель и пастбищ будет оказана комплексная поддержка со стороны ведомства и районного управления аграрного развития. Это установка систем капельного орошения, получение льготных кредитов, консультации у профессиональных аграриев по выбору подходящей, качественной рассады и семян и так далее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334776/
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