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Общество

Изменение климата может привести к исчезновению 80 миллионов рабочих мест

Из-за изменения климата сегодня под угрозой находится право человека на достойную работу. Об этом сообщил представитель Международной организации труда (МОТ) Мустафа Камаль Гее, передают «Новости ООН».

Он предупредил, что если мир продолжит следовать нынешней климатической траектории, то к 2030 году исчезнет 80 миллионов полных рабочих мест.

Более 70 процентов мировой рабочей силы — 2,4 миллиарда работников — в какой-то момент будут подвергаться воздействию чрезмерной жары на рабочем месте.

Эти тревожные статистические данные подчеркивают острую необходимость в создании надежных систем социальной защиты для работников в условиях продолжающегося усугубления климатического кризиса, подчеркнул Мустафа Камаль Гее. По его словам, необходимо увеличить инвестиции и перейти от реагирования на шоки к институционализированным и основанным на правах человека подходам.

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Обнадеживающим моментом является то, что переход к низкоуглеродной экономике потенциально может создать более 100 миллионов новых рабочих мест к 2030 году.

Специальный докладчик ООН по правам человека и изменению климата Элиза Моргера подчеркнула, что отказ от ископаемого топлива — самый эффективный способ снизить антропогенное воздействие на климат и одновременно защитить права человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334766/
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