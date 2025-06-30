ОДКБ в Чолпон-Ате: Кыргызстан выступил за укрепление безопасности

В Чолпон-Ате под председательством Кыргызстана прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. В нем участвовали главы внешнеполитических ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, сообщила пресс-служба МИД.

Обсуждались ключевые вопросы международной и региональной безопасности, взаимодействие с международными организациями и противодействие внешним угрозам. Глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев отметил важность укрепления доверия в регионе и мирного урегулирования кризисов, подчеркнув приверженность КР принципам коллективной безопасности.

По итогам встречи подписаны заявления о борьбе с радикализацией и экстремизмом, международной информационной безопасности, поддержке регионального центра ООН по устойчивому развитию, а также по ситуации на Ближнем Востоке.