ОДКБ в Чолпон-Ате: Кыргызстан выступил за укрепление безопасности

В Чолпон-Ате под председательством Кыргызстана прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. В нем участвовали главы внешнеполитических ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, сообщила пресс-служба МИД.
По итогам встречи подписаны заявления о борьбе с радикализацией и экстремизмом, международной информационной безопасности, поддержке регионального центра ООН по устойчивому развитию, а также по ситуации на Ближнем Востоке.