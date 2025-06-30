1 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-18.30 — 7-й микрорайон, 5б, 34, 5/1;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Джалиля, Целиноградской, Лермонтова, Салиевой, Садовой, Ялтинской, проспекта Жибек Жолу;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Капкыра, Ак-Болпон);
- 9.00-17.00 — улица Панфилова, 241, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Сын-Таш, Кара-Сай, Улук-Тоо, Ак-Булак), отрезки улиц Льва Толстого, Кривоносова, Репина, Алыбаева, Ломоносова, Пишпек, село Нижняя Ала-Арча (улицы Архитекторская, Коллекторная, Зеленая), жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5), улицы Нарвская, 86, Логвиненко, Орозбекова, Серова, Курганская, переулок Донский, улицы Месароша, Кедейкан, Жайылма, Темировская, Сад, Кронштадтская, Набережная, Семетей, Аска-Таш, Профсоюзная, Кубинская, переулки Кеминский, Садовый;
- 11.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Садырбаева);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Терек-Сай, Кок-Талаа, Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык, Беш-Темир);
- 16.00-20.00 — проспект Дэн Сяопина, улица Садыгалиева;
- 8.00-13.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Льва Толстого, Гагарина, Лумумбы;
- 11.00-18.00 — жилмассив «Достук» (улица 3-я линия).
2Ошская область
- 8.00-17.00 — Ош (областной роддом, Ошская санэпидемиология, кинотеатр «Кыргызстан», улицы Байтемирова, Мирная, Тоголока Молдо, Калинина, Мамырова, Курчатова, Санкт-Петербургская, Низами, Бекмуратова, Нурматова, Адышова, Алибекова, Суюмбаева, Атабаева, Курманджан Датки, Көчөбаев, Моминова, Волгоградская, Физулий, Чкалова, Сатиева, Асаева, Эрматова, Калматова, микрорайон «Ак-Тилек» (улицы Чымынова, Жороева, Маматеминова, 5-16), села Учар, Ак-Буура-2, Чурулдай, Борбаш, Абшыр-Ата, Кожо-Арык, Ак-Терек, Арык-Тейит, Ак-Чал, Кызыл-Булак, Каранай, Дедек-Бубу, Жаш.