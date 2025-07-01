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Общество

Спортивный туризм — это путь к себе. Владимир Агафонов о первом чемпионате мира

В Кыргызстане впервые прошел чемпионат мира по спортивному туризму. Идейным вдохновителем и организатором масштабного события стал Владимир Агафонов — человек, который более трех десятилетий связан с этим видом спорта.

24.kg
Фото 24.kg. Спортивный туризм — это путь к себе. Владимир Агафонов о первом чемпионате мира
Мы поговорили с ним о том, как все начиналось, чем спортивный туризм отличается от других экстремальных дисциплин и почему для него важнее вести за собой, чем просто проходить маршрут самому.

— Владимир, как началась ваша история со спортивным туризмом?

— Мне было 12 лет, когда я впервые попал в секцию. Помню, как лез на скалу со страховкой: ноги дрожат, страшно, но когда поднимаешься — восторг. Захватило сочетание всего — природы, техники, командной работы, постоянного роста над собой. Здесь нельзя «договориться» с перевалом или обойти трудность — все по-настоящему. С каждым перевалом, с каждой ночевкой в снегу ты растешь как человек. С тех пор иду этой дорогой.

— Чем, по-вашему, спортивный туризм отличается от других экстремальных видов спорта?

— Это про баланс. Здесь важны и физическая подготовка, и взаимодействие с природой, и командная работа. В отличие от шоу-ориентированных дисциплин, спортивный туризм не про зрелищность, а про путь. Ты не один — вы команда, и каждый зависит от другого. Настоящий успех — пройти вместе.

— Что чувствует человек, когда идет с рюкзаком через горные перевалы?

— Это всегда смесь усталости и восторга. Шаг за шагом преодолеваешь рельеф, погоду, самого себя. Команда рядом — это поддержка. А потом — вершина, перевал, костер — и приходит настоящее чувство жизни. 

В горах человек становится честным, настоящим. Каждый маршрут — это путь не только по земле, но и вглубь себя.

Владимир Агафонов

— Вы не только спортсмен, но и организатор. Что для вас важнее — пройти маршрут самому или помочь другим?

— Сегодня — помочь другим. Личный маршрут делает сильнее тебя, а организация — всю команду. Настоящий мастер — тот, кто ведет за собой. Когда видишь, как растут ребята, как преодолевают, понимаешь, зачем ты все это делаешь.

— Чемпионат мира в Кыргызстане — это ведь не просто спортивное событие?

— Конечно. Здесь и спорт, и культура, и философия. Туризм воспитывает — характер, уважение к природе, к человеку рядом. Он учит ответственности и честности. И главное — помогает понять, кто ты есть. В каждом походе ты находишь ответы, которые в повседневной жизни порой не замечаешь.

С 18 по 22 июня 2025 года в ущелье Чункурчак Чуйской области прошел первый в истории республики чемпионат мира по спортивному туризму на горных дистанциях. Соревнования организовала Федерация спортивного туризма при поддержке Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

 В чемпионате участвовали сильнейшие команды из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Участники преодолевали сложные горные маршруты с техническими этапами: подъемы, спуски, переправы, работа со страховкой.

Сборная КР заняла второе место в общем зачете, уступив лишь российской команде. Бронза - у Казахстана.

Проведение мирового первенства в нашей стране стало важным шагом в развитии спортивного туризма и популяризации активного образа жизни среди молодежи. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334703/
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