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Общество

Ледник Адыгене в Чуйской области начал таять раньше обычного — гидролог

В этом году ледник Адыгене в Ала-Арчинском ущелье освободился от сезонного снежного покрова почти на две недели раньше, чем в 2024-м. Об этом сообщила гидролог Гулбара Оморова.

По ее словам, снежная абляция — процесс таяния сезонного снега — началась уже в конце мая, тогда как в прошлом году он стартовал лишь в начале июня.

«Ледник полностью очистился от снежного покрова к 20 июня. Это означает переход к следующей фазе — абляции льда. Подобное раннее начало связано с более высокими весенними температурами», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в случае жаркой погоды в июле и августе на леднике может усилиться формирование талых потоков и ледовых трещин. Это ускорит потерю массы.

«По результатам снегосъемки фиксируется отрицательный масс-баланс — объем талой воды превышает пополнение снегом и льдом. Это говорит о продолжающейся деградации ледника», — добавила Гулбара Оморова.

Ледник Адыгене расположен на северных склонах Кыргызского хребта, примерно в 44 километрах юго-западнее Бишкека, в бассейне реки Ала-Арчи. Он относится к типу долинных ледников и считается одним из крупнейших в пределах одноименного национального парка.

По данным Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР, с 1960 по 2017 год ледник отступил почти на 900 метров. Его площадь сократилась с 3,49 до 2,83 квадратного километра. Также в зоне перед ледником за последние десятилетия сформировались несколько высокогорных озер, что повышает риски селевых процессов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334686/
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Ледник Адыгене в Чуйской области начал таять раньше обычного — гидролог