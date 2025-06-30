10:14
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке начнут реконструкцию моста на Ауэзова через канал ТЭЦ

В Бишкеке начались работы по реконструкции моста на улице Ауэзова через канал ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что в настоящее время ведутся подготовительные работы к строительству: перенос коммуникационных проводов, труб и других объектов, препятствующих строительству. 

Ширина моста составит 24 метра. Ширина проезжей части будет расширена от улицы Сагымбая Манасчи до улицы Шабдана Баатыра. С обеих сторон предусмотрены пешеходные тротуары.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

Отмечается, что нынешний мост составляет 13 метров. 

В 2025 году также планируется построить новые мосты:

  • на улице Ауэзова через каналы ТЭЦ Бишкека;
  • на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;
  • на улице Шукурова через ВБЧК до улицы Медерова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334635/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош построили и сдали в эксплуатацию мост на реке Ак-Бууре
В Индии обрушился мост, когда на нем находились 125 туристов: есть погибшие
Еще один мост обрушился в России во время движения поезда — в Курской области
Снес заправку и проверил реконструкцию улицы: поездка мэра на сегодня
Мост в селе Новопокровка открыт для легковых автомобилей
Памятник Манасу, типография и Генпрокуратура. Реконструкция и исчезновение
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке
Мост в селе Новопокровка будет восстановлен в ближайшие дни
Почему не могут реконструировать мосты в Бишкеке, рассказал специалист
Обрушение моста в Новопокровке: техническую экспертизу назначил Минтранс
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
В&nbsp;Токмаке госслужащих массово направили на&nbsp;восстановление скандального парка В Токмаке госслужащих массово направили на восстановление скандального парка
С&nbsp;1&nbsp;июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и&nbsp;где оформить полис С 1 июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и где оформить полис
Бизнес
Итоги всенародного конкурса среди имамов Итоги всенародного конкурса среди имамов
В&nbsp;Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
30 июня, понедельник
10:10
Кыргызстан участвует в фестивале «Актау — культурная столица тюркского мира» Кыргызстан участвует в фестивале «Актау — культурная ст...
10:06
Итоги всенародного конкурса среди имамов
10:05
Камчыбек Ташиев проверил строительство дороги в Суусамыр на трассе Бишкек — Ош
10:00
Израиль vs Иран. Почему уроки 12-дневной войны усвоят не все
09:59
В Бишкеке начнут реконструкцию моста на Ауэзова через канал ТЭЦ