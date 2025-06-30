В Караколе в честь 156-летия города 1–2 июля пройдет международный этнофестиваль «VI Улут баскан — Улуу жол». Об этом сообщает полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области.

По его данным, в рамках мероприятия пройдут выставки ремесел «ОЙМО», еды, юрт «Кыргыз боз үйү», концерт «Сармерден», организованы айтыш, национальные игры, выступления юных манасчи. Также состоится этнофестиваль «Сабантуй—2025» татаро-башкирской диаспоры и гала-концерт с участием звезд.