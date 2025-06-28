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Общество

Более 2 миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде

Более 2 миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 3,4 миллиарда — к адекватным санитарным условиям. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По словам заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека Нады Аль-Нашиф, каждый год около 1,4 миллиона человек умирают от инфекционных заболеваний, вызванных загрязненной водой и отсутствием санитарии, таких как холера, диарея и тиф.

Причем уровень смертности в некоторых странах с низким доходом почти в 500 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах.

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Развивающиеся страны, находящиеся в долговом кризисе, зачастую не имеют возможности инвестировать в водоснабжение, а в развитых странах счета за воду становятся непосильным бременем для многих семей.

«Вода — это общественное благо, а не товар», — заявила Нада Аль-Нашиф. По ее словам, без воды под угрозой оказываются права человека на жизнь, здоровье, питание, труд и благоприятную окружающую среду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334552/
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