В Бишкеке демонтировали футбольное поле. Его построили незаконно

В Бишкеке демонтировали незаконно построенное футбольное поле. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, территория принадлежала гражданину А.Сыдыкову и по решению Свердловского райсуда, проведены демонтажные работы.

«Незаконно построенное футбольное поле на улице Гоголя, 187, и два прилегающих к нему административных объекта в два этажа полностью демонтированы, а территория восстановлена в первоначальный вид. Продолжается работа по недопущению незаконного строительства в Бишкеке», — говорится в сообщении.