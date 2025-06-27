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Общество

В Бишкеке демонтировали футбольное поле. Его построили незаконно

В Бишкеке демонтировали незаконно построенное футбольное поле. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, территория принадлежала гражданину А.Сыдыкову и по решению Свердловского райсуда, проведены демонтажные работы.

«Незаконно построенное футбольное поле на улице Гоголя, 187, и два прилегающих к нему административных объекта в два этажа полностью демонтированы, а территория восстановлена в первоначальный вид. Продолжается работа по недопущению незаконного строительства в Бишкеке», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334534/
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