Трехлетняя девочка случайно выдала властям Эквадора отца-наркобарона

Девочка случайно сообщила о местонахождении тайного укрытия — подземного бункера, где после побега из тюрьмы скрывался главарь преступной группировки Los Choneros Хосе Масиас Вильямар по кличке Фито. Об этом пишет DW со ссылкой на местное издание El Mercurio

Специальные подразделения армии и полиции провели операцию по захвату влиятельного криминального лидера в прибрежном городе Манта, завершив операцию по его поиску, которая продлилась 17 месяцев. Теперь 45-летнему Фито грозит экстрадиция в США, где его обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками и оружием.

В январе 2024 года Фито удалось сбежать из сверхохраняемой тюрьмы, где он с 2011 года отбывал 34-летний срок за участие в оргпреступности и убийства. Это вызвало волну беспорядков в Эквадоре, власти ввели чрезвычайное положение, а армия и полиция вступили в столкновения с организованными бандами.