Сына кронпринцессы Норвегии полиция подозревает в изнасилованиях

28-летний Мариус Борг Хейби подозревается в совершении трех изнасилований и более дюжины других преступлений. Об этом пишет DW со ссылкой на норвежскую полицию, которая презентовала результаты 10-месячного расследования.

Среди иных преступлений названы сексуализированное оскорбительное поведение, насилие в близких отношениях, нанесение телесных повреждений. Результаты расследования будут переданы в прокуратуру, которая решит, возбуждать ли против Хейби дело. Защита заявила, что сын кронпринцессы отвергает обвинения в изнасилованиях.

Мариус Борг Хейби сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит от ее предыдущего партнера. Он находился под следствием с момента ареста 4 августа 2024 года по подозрению в нападении на свою подругу.