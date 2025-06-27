Чистый воздух. Каким может быть государственное финансирование

Основная выгода от чистого воздуха — улучшение здоровья населения — является общественным благом и требует государственной финансовой поддержки. Об этом говорится в сводном докладе Всемирного банка «Управление качеством воздуха в Центральной Азии».

Однако, по словам его авторов, государства в целом выделяют незначительную часть своих бюджетов на борьбу с загрязнением воздуха, и эти средства в основном направляются на мониторинг и обеспечение соблюдения законодательства.

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«Государства не являются основными структурами, финансирующими меры по борьбе с загрязнением. Ответственность за снижение уровня загрязнения в конечном счете лежит на загрязнителе, который должен финансировать соответствующие меры. Тем не менее госфинансирование может быть использовано для стимулирования инвестиций частного сектора в меры по снижению загрязнения. Правительство может запустить программу государственных стимулов и субсидий для частичного покрытия затрат, связанных с соблюдением норм выбросов. Господдержка может снизить финансовую нагрузку на домохозяйства и облегчить предприятиям процесс получения кредитов», — говорится в отчете.

С денежной точки зрения госфинансирование в таком случае становится ключевым фактором привлечения частных средств, будь то через самофинансирование предприятий или домохозяйств либо через банковское финансирование. Такой подход особенно эффективен для снижения рисков для частных инвестиций. Рыночные механизмы хорошо подходят для коммерческих структур с постоянными доходами.

Уровень господдержки, необходимой таким организациям для привлечения рыночного финансирования, может быть минимальным, например, в виде гарантий по кредитам. В других ситуациях может потребоваться более значительная господдержка.

«Кроме того, дополнительными способами финансирования мер по улучшению качества воздуха и воздействия на решения и модели поведения предприятий и домохозяйств могут служить фискальные меры, такие как отмена или перенаправление субсидий. После определения субсидий, которые можно отменить или перенаправить, необходимо провести анализ для оценки потенциального влияния этих мер на уровень загрязнения воздуха и уязвимые домохозяйства», — отмечают авторы доклада.

Они приводят примеры госфинансирования мер по улучшению качества воздуха в отдельных странах.

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В США, к примеру, действует программа, направленная на выделение средств для снижения выбросов от старых дизельных двигателей.

Правительство Китая создало различные фонды и финансовые механизмы для снижения уровня загрязнения воздуха. Для решения серьезных проблем с загрязнением воздуха, особенно в таких городах, как Пекин, власти выделили средства на проекты в сфере чистой энергетики и приняли меры по борьбе с загрязнением.

Великобритания совместно с рядом благотворительных организаций поддерживает глобальный Фонд чистого воздуха, цель которого — финансирование инициатив по улучшению качества воздуха, включая создание зон чистого воздуха и инвестиции в инфраструктуру для электромобилей.

Индия приступила к реализации национальной программы «Чистый воздух», которая направлена на снижение уровня загрязнения воздуха твердыми частицами. В рамках программы используются различные механизмы финансирования, включая выделение средств правительствами штатов и центральным правительством, для поддержки реализации планов в конкретных городах.