30 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — улицы Осмонкула, Абдыкадырова, Древесная, Дачная, переулок Аральский, село Орто-Сай (улица Асанбаева, переулок Лесхозный);
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Ахунбаева, Омур, Кайберен, Тогуз-Канат), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Щербет, Чортекова, Жайыла Баатыра, Кара-Кужур, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Кривоносова), отрезки улиц Льва Толстого, Логвиненко, Куренкеева, Усенбаева, улица Лумумбы, 155, 151, 153, 159, 161, улица Нарвская, 86/1, отрезки улиц Волковой, Очаковской, Власова, Троицкой, Ильменской, улица Панфилова, 239, села Нижний Орок, Нижняя Ала-Арча;
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11.00-18.00 — село Достук (улица 2-я линия).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Октябрьское, Гроздь (улица 60 лет Октября), Байтик (улицы Райымбекова, Колхозная, Тулебердиева, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Матросова, Жантошева, Эшмамбет, переулок Таласский, улицы Береговая, Новостройка), Лебединовка («Городок энергетиков», улицы Комсомольская, Сельская, Мичурина);
- 10.00-16.00 — село Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Кондучалова, Людмилы, Бакая, Шопокова, Карабаева, Яковенко, Мира, Новостройка, Ишенбаева, Некрасова, переулки Сары Жон, Контур);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Фрунзе, Мира, Чапаева, Гречко, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Лермонтова, Новостройка, Центральная, Космонавтов, Школьная, Кавказская, Скважина), Петропавловка (улицы Пограничная, Восточная), Сосновка (улицы Фрунзе, Сельповская), Суусамыр;
- 8.00-14.00 — Кара-Балта (улицы Пограничная, Токтогула, Заводская, Шопокова, переулок Новороссийский, улицы Серкибаева, Целинная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Булак (улица Малдыбаева), Кашкелен (улица Сматова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Хунчи (улицы Гагарина, Ленина), Новопокровка (улицы Новолинейная, Линейная, Крупской);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы МТФ-1, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Шиваза, Гагарина, Комсомольская от Дружбы до Татарской, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская, Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, верхняя зона от Крупской до Татарской, Ключевая), Бала-Айылчи (улица Гагарина), Спартак (улицы Горького, Попова);
- 13.00-17.00 — село Садовое (улицы Токтогула, Восточная, Украинская, Строительная, Ключевая, Ленина, нижняя часть Садовой, новостройка «Ынтымак»);
- 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Линейная, Карагачевая, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, Спортивная, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Молодежная, Индустриальная, Белинского, Новая, Мельничная, Советская, Ключевая, Северная, Калинина, Труда, Алма-Атинская, Бакыта, переулки Новый, Карагачевый), Кызыл-Туу (улицы Жыламыш, Заречная, Проектируемая, Мамеева, Ибрагимова, Исмаила, Ибраимова, Свечникова, Билалы, Абакир, Жылжымышова, Кенжебек Назар, Якупбаева, Конок, Табышалиева, Кулова, Молдобай, дачи «Прогресс», «Монолит»), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая Курба, Жыламыш, кошара), Жыламыш (улицы Жыламыш, Сад-огород, Водозабор, Байтору, Нуркан, Школьная, Урочище, кошара), дачи «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»;
- 9.30-17.00 — села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, МТФ-2, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, переулок Коммунистический, улицы Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная, скважина), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);
- 9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова), Селекционное (улицы Ак-Эмир, Береке, Достук, Кум-Арык, Проектируемая);
Чуйский РЭС
- 8.00-18.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз «Ак-Бешим», село Арпатектор, ущелья Кегети, Белсаз;
- 9.00-17.00 — село Искра, город Токмак (3-й микрорайон, 4, улицы Шамсинская, Чкалова, Дунларова, Гагарина, Фучика, улица Дубовицкого, 116);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Красная Речка (улицы Ленина, Комсомольская, Пионерская, Почтовая), Юрьевка (улица Советская).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-12.00 — Каракол (улицы Кравцова, Тельмана, Джалиля, Шевченко, Шопокова, Фадеева, Айни, Кадырова, микрорайон «Кашка-Суу», 3, 4);
- 9.00-17.00 — села Темировка, Кашата, Бар-Булак, Шор-Булак, Ак-Суу;
- 9.00-10.00 — село Дархан.