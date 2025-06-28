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Общество

Для МЧС Кыргызстана хотят разработать систему учета и анализа пожаров

Центр управления в кризисных ситуациях объявил тендер на разработку автоматизированной информационной системы учета и анализа пожаров для МЧС КР. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 3 миллиона 132 тысячи сомов.

Система должна быть интегрирована в систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» и Единую систему идентификации (ЕСИ).

Заявки от поставщиков принимаются до 10 июля.

Работа должна быть выполнена в течение четырех месяцев с момента заключения контракта.

Карточка учета пожара будет включать в себя следующую информацию: адрес объекта, ведомственная принадлежность, причина возгорания, виновное лицо, число погибших, травмированных и спасенный, материальный ущерб и другое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334494/
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