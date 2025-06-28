Микроавтобус для перевозки школьников приобретут в селе Терек-Сай

Сельская управа Терек-Сайского айыльного аймака Джалал-Абадской области объявила повторный тендер на приобретение микроавтобуса для перевозки школьников. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на покупку транспорта планируют выделить 3 миллиона сомов.

Согласно технической спецификации, это должен быть свежепригнанный пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (18+3 места) в идеальном состоянии с пробегом от 100 тысяч до 350 тысяч километров.

Поставщики могут подать свои предложения до 2 июля.