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Общество

Микроавтобус для перевозки школьников приобретут в селе Терек-Сай

Сельская управа Терек-Сайского айыльного аймака Джалал-Абадской области объявила повторный тендер на приобретение микроавтобуса для перевозки школьников. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на покупку транспорта планируют выделить 3 миллиона сомов.

Согласно технической спецификации, это должен быть свежепригнанный пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter (18+3 места) в идеальном состоянии с пробегом от 100 тысяч до 350 тысяч километров.

Поставщики могут подать свои предложения до 2 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334489/
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