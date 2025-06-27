16:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстанцам посоветовали посещать ММЦ «Сахарово» в РФ во второй половине дня

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев 26 июня посетил многофункциональный миграционный центр Москвы (ММЦ «Сахарово»), где провел встречу с генеральным директором центра Антоном Игнатовым и представителями правительства. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Антон Игнатов предоставил подробную информацию о деятельности ММЦ «Сахарово» и ознакомил заместителя министра с порядком прохождения гражданами Кыргызской Республики обязательных процедур дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

С учетом действия указа президента Российской Федерации, предоставляющего возможность до 10 сентября 2025 года урегулировать правовое положение незаконно находящихся в стране иностранцев, стороны обсудили вопросы пропускной способности учреждения в указанный период.

Российская сторона проинформировала о готовности к обеспечению работы ММЦ «Сахарово» в усиленном режиме в случае увеличения потока посетителей, а также рекомендовала кыргызской стороне довести до сведения соотечественников целесообразность посещения центра во второй половине дня во избежание образования очередей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, связанные с реализацией эксперимента по внедрению новых правил учета иностранцев. Он будет проходить на базе ММЦ «Сахарово» с 1 сентября этого года в отношении иностранцев, трудящихся на территориях Москвы и одноименной области.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесный и регулярный диалог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334467/
просмотров: 374
Версия для печати
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
В&nbsp;Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и&nbsp;когда должен их&nbsp;заменить В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Бизнес
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
Получите 30&nbsp;процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в&nbsp;BakAi Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
Bakai Bank поддержит космическое событие года&nbsp;&mdash; форум &laquo;Путь к&nbsp;бесконечности&raquo; Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
Optima24 стало еще удобнее и&nbsp;безопаснее: обновление, созданное с&nbsp;заботой о&nbsp;вас Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
27 июня, пятница
16:11
На погранзаставе за получение взятки у контрабандиста задержаны военнослужащие На погранзаставе за получение взятки у контрабандиста з...
16:07
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
15:52
Мигранты в РФ могут урегулировать свой статус до 10 сентября 2025 года
15:42
В Бишкеке задержали лжесотрудника ГКНБ, вымогавшего полмиллиона сомов
15:11
Санврач: Утверждение, что электронные сигареты менее опасны, — миф