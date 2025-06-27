Кыргызстанцам посоветовали посещать ММЦ «Сахарово» в РФ во второй половине дня

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев 26 июня посетил многофункциональный миграционный центр Москвы (ММЦ «Сахарово»), где провел встречу с генеральным директором центра Антоном Игнатовым и представителями правительства. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Антон Игнатов предоставил подробную информацию о деятельности ММЦ «Сахарово» и ознакомил заместителя министра с порядком прохождения гражданами Кыргызской Республики обязательных процедур дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.

С учетом действия указа президента Российской Федерации, предоставляющего возможность до 10 сентября 2025 года урегулировать правовое положение незаконно находящихся в стране иностранцев, стороны обсудили вопросы пропускной способности учреждения в указанный период.

Российская сторона проинформировала о готовности к обеспечению работы ММЦ «Сахарово» в усиленном режиме в случае увеличения потока посетителей, а также рекомендовала кыргызской стороне довести до сведения соотечественников целесообразность посещения центра во второй половине дня во избежание образования очередей.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, связанные с реализацией эксперимента по внедрению новых правил учета иностранцев. Он будет проходить на базе ММЦ «Сахарово» с 1 сентября этого года в отношении иностранцев, трудящихся на территориях Москвы и одноименной области.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесный и регулярный диалог.