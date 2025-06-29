Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

1-4 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 июня — 3 июля. Фестиваль «Алые маки»

Фестиваль «Алые маки» — это не только конкурс, но и насыщенная культурно-образовательная программа. В его рамках проходят мастер-классы, курсы повышения квалификации для хореографов, пленэры для художников, а также интерактивные занятия и интенсивы для детей.

КЦ «Рух Ордо» (Чолпон-Ата).

27-30 июня. Фестиваль авторской песни «Поющий Иссык-Куль»

Лучших исполнителей авторской песни из Кыргызстана, Казахстана, Турции, России, Узбекистана, США и других государств выявят в нескольких номинациях.

Пансионат «Орбита» (село Бостери).

3 июля. Кинопремьеры

«Кунг-фу кот» (мультфильм). Когда-то в глубокой древности у великого и непобедимого генерала был говорящий кот, сражавшийся с хозяином бок о бок. Однажды им встретился жестокий и могущественный воин, который используя нечестные приемы выиграл бой. С тех пор генерал пропал, а боевой кот превратился в изгоя, скрывающегося среди бродячих котов.

«Пожиратель душ. Голоса мертвых» (ужасы). Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия — в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.

«Мир Юрского периода: Возрождение» (фантастика). Группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трех гигантских доисторических существ. Их цель — совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества.

«Настоящие детективы» (триллер). Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, парень прибегает к помощи бывшего копа Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.