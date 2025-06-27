В Кыргызстане стали чаще штрафовать за курение в неустановленных местах

Сумма наложенных штрафов за курение табачных изделий в неустановленных местах растет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела службы общественной безопасности МВД полковник милиции Канатбек Исаков.

По его словам, курение табачных изделий в неустановленных местах, согласно статье 83 Кодекса о правонарушениях, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов).

За 2024 год составлено 9 тысяч 458 протоколов. Наложено штрафов на 28 миллионов 374 тысячи сомов.

«А за пять месяцев 2025-го составлено 11 тысяч 470 протоколов и наложено штрафов на 34 миллиона 410 тысяч сомов. Около 8 процентов от общей суммы составляют штрафы за нарушение требований запрета использования и реализации электронных сигарет. Территориальные подразделения на постоянной основе проводят работу по профилактике и наложению штрафов согласно Кодексу о правонарушениях», — сказал Канатбек Исаков.

Он добавил, что, согласно статье 83 (примечание 1) указанного кодекса, использование электронных сигарет влечет наложение административного штрафа: на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), на юридических — 600 расчетных показателей (60 тысяч сомов).

Напомним, с 1 июля этого года в Кыргызстане вступает в силу запрет на продажу, ввоз и использование электронных сигарет, вейпов и никотиносодержащих жидкостей. Это решение стало частью широкой антитабачной политики властей, направленной на защиту здоровья граждан, особенно молодежи.

Согласно принятому закону, с начала следующего месяца под запрет попадают:

вейпы и электронные устройства доставки никотина;

жидкости с никотином;

ароматизированные и безникотиновые заправки.

Нарушителям грозят штрафы — как для физических лиц, так и для торговцев соответствующей продукцией.