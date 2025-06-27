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Общество

ЦИК Кыргызстана намерена повышать вовлеченность молодежи в политические процессы

На заседании Международного Иссык-Кульского электорального форума, организованного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов, заслушаны национальные обзоры избирательных процессов. 

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров выступил с докладом по молодежной электоральной политике.

Он отметил: в Кыргызстане молодежь (граждане до 35 лет) составляет почти 44 процента от общего числа избирателей, что требует целенаправленного подхода к повышению ее вовлеченности в политические процессы.

Для дальнейшего совершенствования молодежной электоральной политики в СНГ глава Центризбиркома предложил объединить усилия и инициировать совместные исследования для глубокого понимания мотивации, барьеров и ожиданий молодежи в каждой из стран и в Содружестве в целом.

Особое внимание уделено системной работе с молодежью. Участники заседания поддержали инициативу создания рабочей группы по молодежной политике в электоральной сфере при Консультативном совете и приняли соответствующее положение.

Этот шаг стал важной вехой в институционализации сотрудничества и расширении молодежного участия в выборах на пространстве СНГ, добавляют в ЦИК.

В завершение председательство в Консультативном совете передано от Республики Беларусь Республике Казахстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334448/
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