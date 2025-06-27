В КР вводят современные методы для спасения зрения у детей с патологиями

В Кыргызстане вводят современные методы для спасения зрения у детей с тяжелыми

патологиями. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

В прошлом году офтальмологи Национального центра охраны материнства и детства провели

операции по лечению сетчатки лазером у недоношенных детей с ретинопатией.

Диагностика зрения осуществляется при помощи ретинальной камеры «Редкам». Такой

аппарат единственный в стране. Врачи также прошли обучение в Алматы при поддержке

Минздрава, ЮНИСЕФ и общества Красного Полумесяца.

По итогам 2024-го 30 детей получили лечение внутриглазными инъекциями, 13 детей прошли лазерную коагуляцию сетчатки. А с начала 2025 года 28 детей вылечились при помощи внутриглазных инъекций, семь прошли лазерную операцию.

Специалисты из Оша и Кызыл-Кии также освоили навыки в диагностике ретинопатии.