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Общество

В КР вводят современные методы для спасения зрения у детей с патологиями

В Кыргызстане вводят современные методы для спасения зрения у детей с тяжелыми
патологиями. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

В прошлом году офтальмологи Национального центра охраны материнства и детства провели
операции по лечению сетчатки лазером у недоношенных детей с ретинопатией.

Диагностика зрения осуществляется при помощи ретинальной камеры «Редкам». Такой
аппарат единственный в стране. Врачи также прошли обучение в Алматы при поддержке
Минздрава, ЮНИСЕФ и общества Красного Полумесяца.

По итогам 2024-го 30 детей получили лечение внутриглазными инъекциями, 13 детей прошли лазерную коагуляцию сетчатки. А с начала 2025 года 28 детей вылечились при помощи внутриглазных инъекций, семь прошли лазерную операцию.

Специалисты из Оша и Кызыл-Кии также освоили навыки в диагностике ретинопатии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334402/
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