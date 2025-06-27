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Общество

Как вы оцениваете работу мэрии Бишкека по благоустройству города? Опрос 24.kg

Фото 24.kg. Реконструируемый проспект Чингиза Айтматова в Бишкеке

Мэрия Бишкека отчитывается о прогрессе — и он действительно есть. В последние два года столица активно строится, обновляется, решает старые проблемы. Однако практически каждое достижение сопровождается одним характерным для нашего города элементом — «но».

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Делают правильные шаги, но с побочными эффектами, которые тут же сводят на нет половину пользы.

Иногда кажется, что муниципалитет услышал все, о чем мы ворчали последние годы. Хотели новые автобусы? Получите. Просили починить дороги? Пожалуйста. Мечтали о зелени и тени? Начали поливать.

Правда, в каждой новости о хорошем есть второе предложение — и оно обычно все портит.

Бишкек меняется. И это хорошо. Но хочется, чтобы эти перемены чувствовались не только по пыли и пробкам, но и по облегчению жизни. Чтобы можно было не просто посмотреть, а использовать с удобством.

Кстати, муниципалитет считает, что журналисты к нему придираются. Поэтому мы предлагаем оценить его работу читателям 24.kg.

Как вы оцениваете работу мэрии Бишкека по благоустройству города?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334397/
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