В Кыргызстане проходит Международный Иссык-Кульский электоральный форум

В Чолпон-Ате продолжает работу Международный Иссык-Кульский электоральный форум. Его организатором выступила Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

Электоральный форум собрал участников из более 12 стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья — руководителей и представителей избирательных органов, органов государственной власти, академического и экспертного сообщества, международных организаций.

С приветственным видеообращением к участникам выступил президент Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что Иссык-Кульский электоральный форум, объединивший избирательные органы разных государств, гражданское общество и международные организации, становится доброй традицией, подтверждая свой статус востребованной диалоговой площадки.

Главной целью форума являются конструктивный и открытый обмен мнениями по самым передовым подходам к обеспечению избирательных прав граждан, обсуждение лучших практик и выработка рекомендаций.

В своей речи председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что перед избирательными органами ставятся новые задачи. «Но при этом неизменным остается главное: когда люди идут на выборы, это значит, что им важно, что происходит, и они верят, что их голос имеет значение. Участие граждан в выборах — важнейший индикатор доверия к институтам власти», — добавил он.

Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий заметил, что высокая электоральная активность — залог легитимности власти. Он подчеркнул важность борьбы с абсентеизмом и активного взаимодействия органов власти и международного сообщества.

Генсекретарь ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр призвал к обеспечению инклюзивных выборов с участием женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Также он призвал к сотрудничеству в рамках деятельности Консультативной платформы центральных избирательных органов государств — членов Организации тюркских государств.

Ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов отметил важность значения электорального суверенитета в контексте региональной безопасности. Особое внимание уделено роли ОДКБ в противодействии экстремизму и киберугрозам в избирательный период.

Постоянный координатор ООН в КР Антье Граве подчеркнула важность вовлечения женщин и молодежи в выборы. Она заметила, что в преддверии подготовки к очередным парламентским и президентским выборам этот форум предоставляет своевременную возможность поразмышлять, обменяться опытом и заглянуть в будущее.