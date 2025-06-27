Глава кабмина поздравил спасателей страны с профессиональным праздником

Глава кабмина Адылбек Касымалиев поздравил спасателей страны с профессиональным праздником.

В этом году исполняется 35 лет со дня образования спасательной службы — одной из ключевых структур, стоящих на страже безопасности граждан и защиты республики от угроз и последствий чрезвычайных ситуаций. Создание единой спасательной службы стало важным этапом государственного развития и своевременным ответом на растущие риски природного и техногенного характера.

Отмечается, что до этого в структуре обеспечения безопасности функционировали система гражданской обороны и пожарная служба. Однако современные вызовы, в том числе землетрясения, оползни, селевые потоки, промышленные аварии, происшествия на воде и транспорте, потребовали создания многофункциональной, высокопрофессиональной и оперативной службы, способной эффективно реагировать в любых условиях.

«Сегодня спасательная служба — это сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу. Это люди с твердой волей, моральной стойкостью и чувством высокой гражданской ответственности. Ваш труд — это не просто профессия, а ежедневный подвиг во имя спасения человеческих жизней.

Ваша работа сопряжена с постоянным риском и требует исключительной собранности, мужества и готовности действовать в самых экстремальных условиях. Вы первыми приходите на помощь там, где происходят разрушения, стихийные бедствия, техногенные инциденты. Именно благодаря вашей решительности и самоотверженности ежедневно спасаются десятки, а подчас и сотни жизней. В условиях нарастающих климатических изменений и учащающихся природных катастроф значение вашей службы становится особенно важным.

В этот праздничный день особые слова признательности ветеранам спасательной службы. Ваши опыт, профессионализм и верность долгу являются прочной основой для преемственности поколений и формирования крепких традиций в системе спасения», — говорится в тексте.

Сообщается, что государство последовательно принимает меры по укреплению материально-технической базы службы. За последние четыре года приобретены современные технические средства, новое спасательное оборудование, более 500 единиц специальной техники, в том числе три вертолета. Активно реализуются меры по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций: проводится переселение граждан из зон повышенной опасности, совершенствуются системы мониторинга и раннего оповещения.

Такая комплексная работа способствует переходу от реагирования к предупреждению. Это позволяет не только повышать эффективность всей системы, но и создавать более безопасные условия труда для самих спасателей.