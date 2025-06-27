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Общество

На оценку качества первичной медико-санитарной помощи потратят 3 миллиона сомов

Министерство здравоохранения объявило тендер на консультационные услуги, планируется потратить 3 миллиона 55 тысяч сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, финансовый аудит проведут по программе улучшения качества первичной медико-санитарной помощи с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В техзадании отмечается, что Программа развития здравоохранения до 2030-го «Здоровый человек — процветающая страна» определила приоритетные сферы, включая улучшение первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и общественного здравоохранения.

Чтобы обеспечить целенаправленный подход и наилучшие шансы на успех, программа по улучшению качества ПМСП переходит от широкой поддержки всего сектора здравоохранения к небольшому количеству тщательно отобранных сфер в системе. Программа основывается и на использовании такого инструмента, как «Программа, ориентированная на результат». ПОР финансируется многосторонними донорами.

Целью аудита по программе улучшения качества ПМСП (грант и кредит) является профессиональное выражение мнения аудитора относительно финансовой отчетности за прошлый год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334384/
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