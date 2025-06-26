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Общество

Два человека погибли во Франции в результате сильных штормов

Два человека погибли во Франции в результате сильных штормов, обрушившихся на страну после периода экстремальной жары. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Жертвами стихии стали 12-летний мальчик в Майенне, на северо-западе Франции, на которого упало дерево, и 50-летний водитель квадроцикла в Тарн-и-Гаронне — он погиб, врезавшись в рухнувшее на дорогу дерево.

Во многих регионах Франции температура около недели держалась выше +30 градусов, а затем на смену ей пришли сильные грозы и порывы ветра до 120 километров в час. Накануне Национальная метеослужба выдала предупреждение об опасных погодных условиях для 57 департаментов страны.

В 21.00 по местному времени Париж на четверть часа накрыл густой туман. Интенсивный дождь и сильный ветер снизили видимость до 50 метров. Всего за 20 минут температура воздуха в столице упала на 11 градусов. Порывы ветра скоростью свыше 100 километров в час выкорчевали десятки деревьев. Ночью спасатели расчищали дороги, которые оказались заблокированы поваленными деревьями.

В Париже в результате разгула стихии более 100 тысяч домохозяйств временно остались без электроэнергии. Также сильный дождь затопил многие станции метро и вызвал проблемы с движением поездов подземки. Из-за мощного ливня несколько автомобильных дорог оказались тоже затоплены.

Стихия окончательно утихла около 22.00, а фронт шторма из столицы двинулся в сторону центральной Франции, сообщает Le Figaro со ссылкой на Mеtеo-France.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334349/
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