В Бишкеке 27 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +32 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Болотная, Карпатская, Шайыр;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ташарык, Белназир, Улук-Тоо, Кок-Кыял, Маймак), «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Ахунбаева, Омур, Кайберген, Тогуз-Канат), «Нижний Орок», «Верхний Орок», «Дордой» (улица Аул-9, участок № 29), село Пригородное (улица Жакшылык-1), улица Профсоюзная, 84, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13, Калас-Ордо-109), село Джал;
- 11.00-18.00 — село Достук (улица 2-я линия).
Воды не будет в районах, ограниченных:
- 10.00-00.00 — улицами Дуйшеева и Токомбаева;
- 10.00-20.00 — 11-м микрорайоном, жилмассивом «Кок-Жар», микрорайоном «Улан» и улицей Кара-Дарьинской.
Памятные даты
Принята Конституция Кыргызской Республики
В 2010 году прошел всенародный референдум, на котором принята новая Конституция Кыргызстана. По ней республика становится парламентской. В этот же день Роза Отунбаева получает статус президента переходного периода.
Конституция увеличивает число депутатов с 90 до 120, вводя при этом правило о том, что одна партия не может занять больше 65 мест. Документ уделяет большое внимание правам человека. В статье 16 постулируется запрет на дискриминацию.
Всемирный день рыболовства
Начиная с 1985-го ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984-го в Риме.
Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем не сравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.
Люди, которые меняли мир
Родился скульптор Базарбек Сыдыков
Родился 27 июня 1953 года в селе Ленинполь Таласского района. С 1991-го — член Союза художников Кыргызской Республики.
Многие из его монументальных работ украшают площади и улицы Кыргызстана и Казахстана. Лучшие работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных галереях стран ближнего и дальнего зарубежья. Серии «Буркутчу» и «Темирлан» приобретены президентским аппаратом для зарубежных государственных деятелей.
Автор таких работ, как памятники Айкол Манас, Кожомкулу, Суйменкулу Чокморову, Зууракан Кайназаровой и другие.
Родился заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев
Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Тренер.
Рекордсмен Олимпийских игр с 1980-го. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014-го.
Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР.
Выступал за фрунзенское «Динамо».
Умер 16 февраля 2015 года.
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