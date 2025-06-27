В Бишкеке 27 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +32 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Болотная, Карпатская, Шайыр;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Ташарык, Белназир, Улук-Тоо, Кок-Кыял, Маймак), «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Ахунбаева, Омур, Кайберген, Тогуз-Канат), «Нижний Орок», «Верхний Орок», «Дордой» (улица Аул-9, участок № 29), село Пригородное (улица Жакшылык-1), улица Профсоюзная, 84, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13, Калас-Ордо-109), село Джал;

11.00-18.00 — село Достук (улица 2-я линия).

Воды не будет в районах, ограниченных:

10.00-00.00 — улицами Дуйшеева и Токомбаева;

улицами Дуйшеева и Токомбаева; 10.00-20.00 — 11-м микрорайоном, жилмассивом «Кок-Жар», микрорайоном «Улан» и улицей Кара-Дарьинской.

Памятные даты

Принята Конституция Кыргызской Республики

Фото из интернета

В 2010 году прошел всенародный референдум, на котором принята новая Конституция Кыргызстана. По ней республика становится парламентской. В этот же день Роза Отунбаева получает статус президента переходного периода.

Конституция увеличивает число депутатов с 90 до 120, вводя при этом правило о том, что одна партия не может занять больше 65 мест. Документ уделяет большое внимание правам человека. В статье 16 постулируется запрет на дискриминацию.

Всемирный день рыболовства

Фото 24.kg. Состязания «Бишкекский окунь»

Начиная с 1985-го ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984-го в Риме.

Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем не сравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Базарбек Сыдыков

Фото из интернета. Базарбек Сыдыков

Родился 27 июня 1953 года в селе Ленинполь Таласского района. С 1991-го — член Союза художников Кыргызской Республики.

Многие из его монументальных работ украшают площади и улицы Кыргызстана и Казахстана. Лучшие работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных галереях стран ближнего и дальнего зарубежья. Серии «Буркутчу» и «Темирлан» приобретены президентским аппаратом для зарубежных государственных деятелей.

Фото из интернета. Памятник Айкол Манас

Автор таких работ, как памятники Айкол Манас, Кожомкулу, Суйменкулу Чокморову, Зууракан Кайназаровой и другие.

Родился заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев

Фото из интернета. Александр Мелентьев

Родился 27 июня 1954 года в Пензе. Советский стрелок из пистолета, олимпийский чемпион (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Тренер.

Рекордсмен Олимпийских игр с 1980-го. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014-го.

Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР.

Выступал за фрунзенское «Динамо».

Умер 16 февраля 2015 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».