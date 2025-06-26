В немецком Брюгге призвали туристов не красть булыжники со средневековых улиц

Власти города Брюгге обратились к туристам с просьбой прекратить красть булыжники со средневековых улиц. Они признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает CNN.

Фото СМИ. Одна из средневековых улиц города Брюгге

По словам местного политика Фрэнки Демона, в месяц пропадает около 50–70 булыжников — и даже больше в пик сезона. Их замена и устранение повреждений обходится в 200 евро за квадратный метр.

«Хотя некоторые могут считать это безобидным поступком, последствия серьезны», — сказал Фрэнки Демон и подчеркнул, что извлечение булыжников чревато рисками как для жителей, так и для гостей: вероятность споткнуться для них увеличивается в разы, а городским рабочим приходится часто отправляться на ремонт.

«Мы призываем посетителей наслаждаться Брюгге, но оставлять его красоту нетронутой для других», — добавил он.