В немецком Брюгге призвали туристов не красть булыжники со средневековых улиц

Власти города Брюгге обратились к туристам с просьбой прекратить красть булыжники со средневековых улиц. Они признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает CNN.
По словам местного политика Фрэнки Демона, в месяц пропадает около 50–70 булыжников — и даже больше в пик сезона. Их замена и устранение повреждений обходится в 200 евро за квадратный метр.
«Хотя некоторые могут считать это безобидным поступком, последствия серьезны», — сказал Фрэнки Демон и подчеркнул, что извлечение булыжников чревато рисками как для жителей, так и для гостей: вероятность споткнуться для них увеличивается в разы, а городским рабочим приходится часто отправляться на ремонт.
«Мы призываем посетителей наслаждаться Брюгге, но оставлять его красоту нетронутой для других», — добавил он.