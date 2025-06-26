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Общество

В южной части Бишкека отключат подачу питьевой воды

В южной части Бишкека 27 июня отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограниченный улицами:

  • 11-й микрорайон – жилмассив «Кок-Жар» – микрорайон «Улан» и улица Кара-Дарьинская.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе в 11-м микрорайоне.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334221/
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