В южной части Бишкека отключат подачу питьевой воды

В южной части Бишкека 27 июня отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограниченный улицами:

11-й микрорайон – жилмассив «Кок-Жар» – микрорайон «Улан» и улица Кара-Дарьинская.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе в 11-м микрорайоне.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.