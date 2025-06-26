Более 65 тысяч преждевременных смертей в странах ЦА связывают с грязным воздухом

В последнее десятилетие в странах Центральной Азии (ЦА) наблюдался рост уровня загрязнения атмосферного воздуха: увеличилось количество дней с чрезвычайно высокими концентрациями загрязняющих веществ, наиболее заметными в городах. Об этом говорится в сводном докладе Всемирного банка «Управление качеством воздуха в Центральной Азии».

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, среднегодовые концентрации мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5) в 6–12 раз выше норматива ВОЗ.

Загрязнение воздуха, особенно частицами PM2,5, вызывает экономические потери из-за негативного влияния на здоровье населения, в том числе способствует росту преждевременной смертности.

Согласно оценкам последнего исследования «Глобальное бремя болезней» (2021 год), загрязнение атмосферного воздуха частицами PM2,5 приводит к более чем 65 тысячам преждевременных смертей в ЦА ежегодно.

Ущерб для здоровья населения, вызванный загрязнением воздуха PM2,5, в Центральной Азии составляет $15,2–21,7 миллиарда в год.

В дополнение к ущербу для здоровья населения загрязнение воздуха влияет и на другие параметры, такие как конкурентоспособность городов, качество жизни, а также их привлекательность для инвесторов и туристов. Поэтому непринятие мер по борьбе с загрязнением воздуха влечет за собой ущерб как для здоровья населения, так и для экономики на местном и национальном уровнях.