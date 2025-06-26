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Общество

Центральная улица Чолпон-Аты полностью отремонтирована и готова к эксплуатации

Полностью реконструирован и завершен ремонт участка автодороги Балыкчи – Чолпон-Ата – Корумду протяженностью от 77,5 по 81,4 километра, а точнее 3,9 километра (центральная улица Чолпон-Аты). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

По ее данным, работы по ремонту проводились государственным предприятием «Кыргызавтожол-Север» и компанией «Чайна Роуд энд Бридж Корпорейшн».

Согласно проекту, автодорога состоит из четырех полос, ширина каждой из них составляет 3,5 метра, а общая ширина проезжей части — 14 метров. Учитывая интенсивность движения данной дороги, имеющей международный статус, для увеличения грузоподъемности первоначально был уложен первый слой асфальтобетона толщиной 9 сантиметров.

Завершены работы по монтажу более 100 водопроводных труб, установки лотков и бордюров на обочинах дороги, строительству остановок и тротуаров с парковками по обе стороны дороги и ремонту двух мостов. Кроме того, проведены работы по освещению центральной улицы Чолпон-Аты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334216/
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