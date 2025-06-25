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Общество

Защита авиапассажиров. Кыргызстан хочет присоединиться к Монреальской конвенции

Госагентство гражданской авиации Кыргызстана для защиты прав авиапассажиров разработало законопрект о присоединении к Монреальской конвенции 1999 года. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как поясняет инициатор, проект закона направлен на либерализацию рынка и повышение ответственности авиаперевозчиков. Предусматривается упрощение процедур международных рейсов как для местных, так и для зарубежных авиакомпаний.

Поясняется, что присоединение к Монреальской конвенции должно устранить правовой разрыв между КР и большинством стран, уже работающих по единым международным стандартам.

Монреальская конвенция 1999 года — это многосторонний договор, принятый дипломатическим совещанием государств — членов ИКАО. Он внес поправки в положения Варшавской конвенции, касающиеся компенсации жертвам воздушных катастроф. Конвенция также направлена на установление единообразия правил, касающихся международных авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов.

Документ определяет ответственность авиаперевозчиков. Они несут ответственность за доказанный ущерб в денежной сумме, равной примерно $175 тысячам.

Конвенция также увеличивает максимальную ответственность авиакомпаний за потерянный багаж до фиксированной суммы. При этом пассажир вправе получить полное возмещение ущерба, если до полета он сделает особое заявление о заинтересованности в доставке и уплатил дополнительный сбор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334085/
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