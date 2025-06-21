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Общество

Личинки мух из глаза ребенка удалили врачи детской больницы в Бишкеке

Личинки мух из глаза ребенка удалили врачи детской больницы в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, в глазной травмпункт Национального центра охраны материнства и детства по амбулаторной помощи обратилась женщина с восьмилетним ребенком с жалобами на личинки мух в глазу.

«Мать с сопровождающей родственницей сказала, что обратилась в несколько больниц, но там им не оказали помощь. В течение получаса на различные уговоры мальчик не открывал глаза, не слушал команды, не давал произвести тщательный осмотр. Все это сопровождалось комментариями и командами родственницы, как врачу нужно производить осмотр и оказывать первую помощь. В конце концов удалось уговорить ребенка постоять, открыв глаза», — отметили в МЗ КР.

Уточняется, что врач начала убирать личинки под действием местного анестетика, весь процесс сопровождался рекомендациями, как это нужно лучше сделать. В конце концов она резко потребовала освободить смотровой кабинет, на что ей сделано замечание «не тыкать в глаза палочкой».

«К сожалению, еще не придумано другого способа удаления личинок мух из глаза. Всего удалено из глаза 10 личинок, назначено лечение», — сказали в министерстве.

Отметим, что в соцсетях опубликовано видео «о нервном враче в детской больнице». Пользователей возмутило отношение доктора к пациенту.

В Минздраве подчеркнули, что всю необходимую помощь врач оказала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333653/
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