Умерла актриса Валентина Талызина

Народная артистка РСФСР скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Театр Моссовета.

По данным издания, в этом театре Валентина Талызина сыграла более 40 ролей.

«Вся творческая судьба Валентины Илларионовны неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого ее приняли сразу после окончания ГИТИС в 1968-м», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Артистка родилась 22 января 1935 года в Омске. Сначала она училась в местном сельхозинституте, но бросила его и поступила в ГИТИС.

В кино дебютировала в 1963-м, славу ей принесла роль Алевтины в фильме «Зигзаг удачи» (1968).

Снималась в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Афоня» (1975), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), озвучивала маму в мультфильме «Простоквашино».