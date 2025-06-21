Министерство науки КР и ОЭЗ «Алабуга» РФ подписали меморандум о сотрудничестве

В Бишкеке 20 июня состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством науки Кыргызской Республики и особой экономической зоной «Алабуга» (Российская Федерация).

По данным пресс-службы Миннауки, меморандум направлен на развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования, а также на содействие трудоустройству граждан КР в ОЭЗ «Алабуга».

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В рамках сотрудничества Минобразования окажет всестороннюю поддержку в реализации дуальной программы «Алабуга Старт» на территории Кыргызстана. Участники программы смогут освоить востребованную профессию, а также воспользоваться возможностями карьерного роста и получать конкурентоспособную заработную плату.

«В процессе реализации совместных инициатив мы стремимся выстраивать партнерские отношения на принципах равенства, взаимного уважения и защиты интересов обеих сторон», — отметили представители «Алабуга Старт».

Стороны выразили уверенность в том, что достигнутые договоренности заложат прочную основу для устойчивого и эффективного взаимодействия, способствующего развитию профессионального потенциала граждан КР.