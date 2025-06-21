Новая дорога на улице Щорса в Бишкеке готова и открыта для движения

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает капитальный ремонт дорог и тротуаров столицы. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, работники завершили капитальный ремонт дороги на улице Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова.

Первым этапом сняли старый асфальт, провели работы по разработке грунта, установили бордюры, ирригационную систему и подготовили основание дороги и тротуара.

Второй этап дорожных работ начался с укладки горячей асфальтобетонной смеси в два слоя. Нанесены все соответствующие дорожные разметки, установлены дорожные знаки.

На сегодня капитальный ремонт на этом объекте завершен, дорога открыта для движения транспорта.