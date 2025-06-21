19:27
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Новая дорога на улице Щорса в Бишкеке готова и открыта для движения

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает капитальный ремонт дорог и тротуаров столицы. Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, работники завершили капитальный ремонт дороги на улице Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова.

Первым этапом сняли старый асфальт, провели работы по разработке грунта, установили бордюры, ирригационную систему и подготовили основание дороги и тротуара.

Второй этап дорожных работ начался с укладки горячей асфальтобетонной смеси в два слоя. Нанесены все соответствующие дорожные разметки, установлены дорожные знаки.

На сегодня капитальный ремонт на этом объекте завершен, дорога открыта для движения транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333631/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Тарифы на обслуживание лифтов мэрия внесла на утверждение горкенеша. Зачем
Почти 18 миллионов сомов потратят на ремонт улицы Бакыт в Бишкеке
Оправдано ли введение одностороннего движения в Бишкеке
Бишкекская милиция. Все телефоны, куда можно позвонить в экстренной ситуации
В 2025 году в Бишкеке отремонтируют 13 тысяч погонных метров тротуаров
Бишкекчане переживают по поводу строительства эстакадного моста
В очереди 35 тысяч детей. Как в Бишкеке расширяют охват дошкольным образованием
Объявлен тендер на камеры видеонаблюдения для школ Бишкека
Массовое отравление в Бишкеке. Один пострадавший оказался в реанимации
Расти в высоту. Вопрос реновации в Бишкеке прокомментировал чиновник
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на&nbsp;19-22 июня Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
21 июня, суббота
19:24
Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зареги...
19:00
Новая дорога на улице Щорса в Бишкеке готова и открыта для движения
18:30
22 июня: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на премьеру сказки
17:42
Число нелегальных мигрантов в США сократилось почти на миллион