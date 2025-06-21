Новая дорога на улице Щорса в Бишкеке готова и открыта для движения

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает капитальный ремонт дорог и тротуаров столицы. Об этом сообщает мэрия.
По ее данным, работники завершили капитальный ремонт дороги на улице Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова.
Второй этап дорожных работ начался с укладки горячей асфальтобетонной смеси в два слоя. Нанесены все соответствующие дорожные разметки, установлены дорожные знаки.
На сегодня капитальный ремонт на этом объекте завершен, дорога открыта для движения транспорта.