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Общество

Международный аэропорт «Каракол» готовится к приему больших самолетов

В международном аэропорту «Каракол» ведутся масштабные работы по удлинению взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает руководитель отдела по связям с общественностью ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Алена Хоменко.

По ее словам, на сегодня длина ВПП составляет 2 тысячи 450 метров, что позволяет аэропорту обслуживать только определенный класс воздушных судов, такие как Dash 8 Q400, RJ85, а также небольшие бизнес-джеты.

Однако уже в ближайшее время ситуация изменится: после завершения строительных работ длина полосы увеличится и составит 3 тысячи 750 метров.

«Это техническое обновление откроет принципиально новые возможности для аэропорта. Расширенные параметры ВПП позволят принимать среднемагистральные и широкофюзеляжные воздушные суда, включая Airbus A320, A321, Boeing 767, а также тяжелые грузовые самолеты, такие как Ил-76. Таким образом, Каракол станет важным звеном в цепочке международных авиаперевозок, сможет принимать больше туристов в высокий сезон и обеспечивать эффективную логистику для коммерческих и гуманитарных грузов», — говорится в сообщении.

Реализация проекта — часть общей программы модернизации региональных аэропортов республики, направленной на повышение доступности регионов, развитие туризма, создание новых рабочих мест и усиление транспортной независимости КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333630/
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