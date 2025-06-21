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Общество

Тарифы на обслуживание лифтов мэрия внесла на утверждение горкенеша. Зачем

Проект постановления «Об утверждении тарифов на услуги по техническому обслуживанию лифтового оборудования многоэтажных жилых домов Бишкека» вынесен на общественное обсуждение на сайте городского кенеша.

В справке-обосновании отмечается, что последний раз тарифы пересматривались в 2015 году, когда стоимость обслуживания релейных лифтов составила 2,73 сома, а электронных — 3,12 сома в месяц за квадратный метр общей площади квартиры.

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«При этом за прошедшие девять лет значительно выросли цены на материально-технические ресурсы (горюче-смазочные материалы, запчасти, материалы, коммунальные услуги и другие сопутствующие товары). Таким образом, действующие тарифы на содержание, техническое обслуживание и организацию эксплуатации лифтов в многоэтажных жилых домах не покрывают фактические затраты муниципального предприятия «Бишкекгорлифт», — говорится в справке-обосновании.

В связи с этим проектом постановления предлагается утвердить тариф на техобслуживание лифтового оборудования многоэтажных жилых домов в размере 8,31 сома в месяц за квадратный метр общей площади квартир (без учета площади балконов и лоджий), расположенных на третьем и последующих этажах.

Отметим, что этот тариф действует уже с 1 августа прошлого года.

Он утвержден постановлением мэрии города от 5 июля 2024 года № 106 в соответствии с Указом президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и Кыргызской Республики» от 29 декабря 2023-го № 370 и постановлением БГК «О делегировании полномочий в рамках проведения в Бишкеке АТР в пилотном режиме» от 25 апреля 2024 года № 124.

Этим постановлением мэру столицы делегировалось право утверждения в том числе норм потребления и тарифов на коммунальные услуги.

В справке-обосновании уточняется, что распоряжением БГК от 18 апреля 2025-го № 9 мэрии Бишкека поручено до следующей очередной сессии горкенеша внести вопрос «Об утверждении тарифов на услуги по техобслуживанию лифтового оборудования многоэтажных жилых домов».

Как пояснил 24.kg вице-мэр Рамиз Алиев, «остались процедурные вопросы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333624/
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