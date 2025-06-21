18:10
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на премьеру сказки

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 28 и 29 июня приглашает на премьеру сказки «Как акуленок маму спас». Об этом сообщается на сайте ГНРТД.

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Автор и режиссер — Кристина Ильинова (Москва).
Художник — Татьяна Астанкова (Москва).

Начало представлений: 11.00 и 13.00.

В театре отметили, что на спектакле будет новый формат рассадки в зале — всего 40 мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333603/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и концерты
Афиша Бишкека на неделю: концерты, кино и выставки
Афиша Бишкека на выходные: «Маленький принц», киноквиз и приготовление курутоба
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, концерты и выставки
Афиша Бишкека на выходные: премьера спектакля, стендап-концерт и воркшоп
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, концерты и выставки
День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня
Афиша Бишкека на выходные: День защиты детей, саундтреки и зарубежные стендаперы
Афиша Бишкека на неделю: фестивали, спектакли и киноновинки
Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, саундтреки и фестиваль балета
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на&nbsp;19-22 июня Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
21 июня, суббота
18:00
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на премьеру сказки Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает...
17:42
Число нелегальных мигрантов в США сократилось почти на миллион
17:21
Международный аэропорт «Каракол» готовится к приему больших самолетов
17:01
Кыргызстанца депортировали на родину за оскорбление власти в Тюмени
16:47
USAGM сокращает число сотрудников «Голоса Америки» до минимума