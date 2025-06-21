Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает на премьеру сказки

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 28 и 29 июня приглашает на премьеру сказки «Как акуленок маму спас». Об этом сообщается на сайте ГНРТД.

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким.

Автор и режиссер — Кристина Ильинова (Москва).

Художник — Татьяна Астанкова (Москва).

Начало представлений: 11.00 и 13.00.

В театре отметили, что на спектакле будет новый формат рассадки в зале — всего 40 мест.