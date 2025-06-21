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Общество

Глобальные прямые иностранные инвестиции снижаются второй год подряд

Политическая неопределенность крайне негативно влияет на глобальные инвестиции. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Согласно всемирному докладу ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), глобальные прямые иностранные инвестиции снизились на 11 процентов, что стало вторым подряд годом спада. Такая тенденция свидетельствует об углубляющемся замедлении потоков производственного капитала.

Резкое снижение притока инвестиций произошло в развитых экономиках, особенно в Европе. В развивающихся странах приток инвестиций кажется стабильным. Но за этим, по мнению авторов доклада, скрывается более глубокий кризис: во многих экономиках капитал либо стагнирует, либо полностью обходит важнейшие сектора — инфраструктуру, энергетику, технологии и отрасли, создающие рабочие места.

Как отмечается, инвестиционный климат в прошлом году формировался под влиянием геополитической напряженности, торговой фрагментации и нарастающей конкуренции в сфере промышленной политики. Эти факторы в сочетании с повышенными финансовыми рисками и неопределенностью трансформируют мировую инвестиционную карту и подрывают доверие инвесторов в долгосрочной перспективе. Многонациональные компании все чаще отдают предпочтение краткосрочному управлению рисками в ущерб долгосрочным стратегиям.

Хотя объемы прямых инвестиций в новые проекты остались на прежнем уровне, международное проектное финансирование, особенно важное для инфраструктуры, в 2024-м снизилось на 26 процентов. Особенно резкое падение произошло в секторах, имеющих решающее значение для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР): возобновляемая энергетика (-31 процент), транспорт (-32 процента), водоснабжение и санитария (-30 процентов).

Авторы доклада предупреждают, что нынешний уровень инвестиций значительно отстает от глобальных потребностей. Только для устранения дефицита финансирования ЦУР развивающимся государствам ежегодно требуется около $4 триллионов — цель, которая становится все более недосягаемой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333595/
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