Глобальные прямые иностранные инвестиции снижаются второй год подряд

Политическая неопределенность крайне негативно влияет на глобальные инвестиции. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

Согласно всемирному докладу ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), глобальные прямые иностранные инвестиции снизились на 11 процентов, что стало вторым подряд годом спада. Такая тенденция свидетельствует об углубляющемся замедлении потоков производственного капитала.

Резкое снижение притока инвестиций произошло в развитых экономиках, особенно в Европе. В развивающихся странах приток инвестиций кажется стабильным. Но за этим, по мнению авторов доклада, скрывается более глубокий кризис: во многих экономиках капитал либо стагнирует, либо полностью обходит важнейшие сектора — инфраструктуру, энергетику, технологии и отрасли, создающие рабочие места.

Как отмечается, инвестиционный климат в прошлом году формировался под влиянием геополитической напряженности, торговой фрагментации и нарастающей конкуренции в сфере промышленной политики. Эти факторы в сочетании с повышенными финансовыми рисками и неопределенностью трансформируют мировую инвестиционную карту и подрывают доверие инвесторов в долгосрочной перспективе. Многонациональные компании все чаще отдают предпочтение краткосрочному управлению рисками в ущерб долгосрочным стратегиям.

Хотя объемы прямых инвестиций в новые проекты остались на прежнем уровне, международное проектное финансирование, особенно важное для инфраструктуры, в 2024-м снизилось на 26 процентов. Особенно резкое падение произошло в секторах, имеющих решающее значение для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР): возобновляемая энергетика (-31 процент), транспорт (-32 процента), водоснабжение и санитария (-30 процентов).

Авторы доклада предупреждают, что нынешний уровень инвестиций значительно отстает от глобальных потребностей. Только для устранения дефицита финансирования ЦУР развивающимся государствам ежегодно требуется около $4 триллионов — цель, которая становится все более недосягаемой.