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Общество

Машину для перевозки спецконтингента покупает ГСИН

Департамент охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний объявил тендер на приобретение спецтранспорта. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на два лота планируется выделить 13,7 миллиона сомов.

В том числе на специальный автомобиль для перевозки спецконтингента (КамАЗ) предусмотрено 10,9 миллиона сомов. В нем должно быть не менее 50 мест (из них три в кабине, четыре в помещении конвоя и 43 места для заключенных). В том числе две общих камеры по 20 мест и три одиночных камеры. Срок поставки — 120 календарных дней.

На микроавтобус «Газель NEXT» (на 17 сидящих пассажиров) выделяется 2,8 миллиона сомов. Его должны поставить в течение 30 календарных дней.

Поставщики могут подавать предложения до 7 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333577/
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