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Общество

Балыкчи и провинция Кепез города Антальи установили побратимские связи

В Кыргызстане с официальным визитом находится делегация муниципалитета Кепез города Антальи (Турция). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, визит является ответным шагом в рамках активизирующегося межмуниципального сотрудничества и процесса установления побратимских связей между городом Балыкчи и провинцией Кепез.

«18 июня состоялось подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве между мэрией Балыкчи и муниципалитетом Кепез. Документ предусматривает развитие партнерства в сферах туризма, образования, здравоохранения, экологии, инфраструктуры, сельского хозяйства и предпринимательства. В рамках визита турецкая делегация ознакомилась с туристическим, экономическим и инвестиционным потенциалом региона», — говорится в сообщении.

Делегация также посетила ключевые объекты городской и туристической инфраструктуры, включая историко-культурный музей, культурный центр имени Чингиза Айтматова, ипподром, солнечную электростанцию и производственные площадки. Особое внимание уделено перспективам сотрудничества в сферах водоснабжения и озеленения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333564/
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