Центр экстренной медицины в Бишкеке хочет внедрить искусственный интеллект

В Центре экстренной медицины заканчивают разработку глубокой модернизации программного обеспечения — добавляют много новых функций по цифровизации службы. Об этом 24.kg сообщили в ЦЭМ.

Специалисты работают над внедрением элементов искусственного интеллекта в логике распределения вызовов между бригадами и перераспределения нагрузки в различных частях города.

Ожидается, что это поможет исключить человеческий фактор и оптимизировать очередность выезда бригад к пациентам.

«Также тестируем инструменты по приему вызовов через ИИ и консультациям пациентов (на двух языках — русском и кыргызском), но пока говорить об этом рано», — заметили в «103».

На вопрос, может ли ИИ заменить врача, в ЦЭМ ответили положительно: «На этапе онлайн-консультации или приема вызова скорой помощи — вполне. Хотя, наверное, далеко не все граждане сегодня готовы к тому, чтобы их консультировал искусственный интеллект. Поэтому последнее слово за пациентом».