МЧС КР передали оборудование для модернизации системы раннего оповещения

Министерству чрезвычайных ситуаций при финансовой поддержке Европейского союза передали оборудование для модернизации системы раннего оповещения и реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в КР.

Новое оборудование, установленное в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС КР, обеспечивает необходимое преимущество: своевременное получение, обработку и передачу данных, позволяющих быстро реагировать и предотвращать потери. Серверные системы, мультиплексные модули и расширенные коммуникационные возможности делают центр одним из ключевых элементов национальной архитектуры устойчивости.

«Устойчивость к стихийным бедствиям начинается с готовности. Сегодня мы усиливаем нашу способность защищать жизни и имущество граждан, особенно в уязвимых регионах. Современное оборудование в Центре управления позволит нам быстрее получать информацию, эффективнее реагировать и теснее взаимодействовать с местными сообществами», — отметил глава МЧС Бообек Ажикеев.