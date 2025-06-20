Сотрудница Русского дома в Бишкеке Наталья Секерина освобождена из-под ареста. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

Известно, что суд изменил меру пресечения Наталье Секериной, заменив содержание в СИЗО домашним арестом.

«Наталья Секерина до завершения расследования остается сотрудницей Русского дома в Оше и имеет право продолжать исполнять свои служебные обязанности», — проинформировали в Россотрудничестве.

Напомним, 17 апреля ГКНБ в рамках дела о вербовке наемников в российскую армию задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину. Первомайский районный суд Бишкека избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня. Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях» УК КР.

Сообщалось, что всего по этому делу задержано четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии южной столицы Сергей Лапушкин. Ему вменяют организацию вербовки и обучение наемников.