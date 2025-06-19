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Общество

Национальный госпиталь получил новую машину скорой помощи

Национальный госпиталь получил в дар современную машину скорой медицинской помощи от ОсОО «Шаньшуй Силк Роуд КейДжи». Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

По словам заместителя министра здравоохранения Каарманбека Байдавлетова, это важный вклад в развитие материально-технической базы одного из крупнейших медицинских учреждений страны.

Переданный автомобиль значительно усилит возможности госпиталя по оперативному реагированию и спасению жизней пациентов.

ОсОО «Шаньшуй Силк Роуд КейДжи» основано в 2022 году в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве. Деятельность направлена на внедрение инновационных медицинских решений в государственные организации здравоохранения и повышение качества медицинской помощи населению Кыргызстана.

В частности, компания активно внедряет компьютерные томографы последнего поколения, способствующие своевременному выявлению патологий различных органов и систем организма.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333322/
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