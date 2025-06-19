Национальный госпиталь получил новую машину скорой помощи

Национальный госпиталь получил в дар современную машину скорой медицинской помощи от ОсОО «Шаньшуй Силк Роуд КейДжи». Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
По словам заместителя министра здравоохранения Каарманбека Байдавлетова, это важный вклад в развитие материально-технической базы одного из крупнейших медицинских учреждений страны.
Переданный автомобиль значительно усилит возможности госпиталя по оперативному реагированию и спасению жизней пациентов.
В частности, компания активно внедряет компьютерные томографы последнего поколения, способствующие своевременному выявлению патологий различных органов и систем организма.