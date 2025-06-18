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Общество

С побережья Иссык-Куля за последние два месяца вывезли 3 тонны мусора

На территории Иссык-Кульской области продолжается системная работа по сохранению природных ресурсов и восполнению рыбных запасов озера Иссык-Куль. Об этом сообщает полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области.

В рамках этих мероприятий в апреле и мае на побережье озера и в прибрежных зонах организованы масштабные экологические субботники, в ходе которых было собрано и вывезено свыше 3 тонн бытового и пластикового мусора.

В результате проводимой работы за пять месяцев 2025 года сотрудниками УВД Иссык-Кульской области, УМЧС по Иссык-Кульской области, регионального управления при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также органами местного самоуправления выявлено 80 фактов нарушений в сфере экологической безопасности и природоохранной деятельности.

Из них 30 — факты незаконного вылова рыбы. В ходе рейдов изъято 545 единиц синтетических рыболовных сетей общей длиной 54 тысячи 500 метров.

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Кроме того, в целях восполнения биоресурсов департаментом рыбопромышленного комплекса совместно с рыбными хозяйствами проводится планомерная работа по зарыблению озера. С начала года в Иссык-Куль выпущено свыше 700 тысяч мальков форели, 7 миллионов мальков сига-лудога и 6 миллионов мальков карпа и сазана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333120/
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